Le Puy-en-Velay. 20 und 65 Kilometer nach dem Start stehen nur zwei Anstiege der dritten und vierten Kategorie im Tagesprogramm. Die letzten 50 Kilometer der Überführungsetappe Richtung Alpen sind fast komplett flach.

Einen Tag nach dem zweiten Tour-Ruhetag werden Spitzenreiter Chris Froome und Co. vor den beiden harten Kletter-Abschnitten in den Alpen in erster Linie versuchen, ein wenig Kraft zu sparen.

dpa