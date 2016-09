Sponsor Alpecin will nach der WM am 16. Oktober in Katar bekanntgeben, in welchem Radsport-Team sich das Bielefelder Unternehmen von 2017 an engagieren wird.

"In welcher Form" der Shampoo-Hersteller zukünftig im Radsport auftritt, werde "Mitte Oktober" veröffentlicht, hieß es in einer Pressemitteilung.