Breda. Der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin enttäuschte in 11:08 Minuten. Bester deutscher Profi im Kampf gegen die Uhr bei dieser hochrangig besetzten Fahrt durch die Niederlande und Belgien war der Freiburger Sasha Sütterlin (11:02) auf Rang drei.

Die deutschen Topsprinter konzentrierten sich bereits auf die dritte Etappe. Marcel Kittel und André Greipel peilen ihren ersten Etappensieg an und wollen damit Argumente für die WM im Oktober in Katar sammeln. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat sich noch immer nicht entschieden, wer das sechsköpfige deutsche Team am 16. Oktober als Kapitän anführen soll. Beide sind die Anwärter auf die Chefrolle.

dpa