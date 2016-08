Lagos de Covadonga. Als Supertaktiker erwies sich einmal mehr der dreimalige Toursieger Chris Froome als Tagesdritter 25 Sekunden hinter Quintana. Der Brite geht auf dem dritten Platz mit 58 Sekunden Rückstand auf Quintana im Gesamtklassement in den ersten von zwei Ruhetagen. Allerdings hat Froome noch den großen Trumpf des Zeitfahrens am vorletzten Vuelta-Tag in petto. Der Spanier Alejandro Valverde ist eine Sekunde vor Froome Gesamtzweiter.

Am schweren, 12,2 Kilometer langen Schlussanstieg zu den Covadonga-Seen hatte Froome am Montag schon wie der große Verlierer ausgesehen. Der Brite lag zwischenzeitlich deutlich hinter Quintana und dem Spanier Alberto Contador. Doch im Finale holte er Sekunde um Sekunde auf und passierte noch Contador und Valverde, die sich das Rennen nicht so gut eingeteilt hatten.

dpa