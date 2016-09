Alto de Aitana. Am Sonntag muss er auf der Flachetappe nach Madrid sein Leader-Trikot nur noch sicher ins Ziel bringen.

Den Tagessieg sicherte sich der Franzose Pierre Latour, der sich gegen Mitausreißer Darwin Atapuma aus Kolumbien im Sprint durchsetzte. Beide hatten am 21 Kilometer langen Schlussanstieg aus einer großen Ausreißergruppe die besten Kletterqualitäten bewiesen.

Quintana dürfte am Sonntag seine zweite große Rundfahrt nach dem Sieg beim Giro d'Italia aus dem Jahr 2014 gewinnen. Der Kolumbianer revanchierte sich zugleich für die Frankreich-Rundfahrt, bei der er in diesem Jahr gegen Froome chancenlos war und Dritter wurde. Der Brite hatte es am Freitag durch den überlegenen Sieg im Einzelzeitfahren noch einmal spannend gemacht. Bei der letzten Kletterpartie konnte Froome aber seinen Rivalen nicht abschütteln, am Ende applaudierte er seinem Rivalen fair. Auf den dritten Gesamtplatz rückte unterdessen noch Quintanas Landsmann Esteban Chaves vor, der Ex-Sieger Alberto Contador (Spanien) mehr als eine Minute abnahm.

dpa