Hamburg-Sieger Viviani gewinnt auch in Plouay

Der italienische Radprofi Elia Viviani hat die 51. Auflage der Bretagne Classic in Plouay gewonnen und den vierten Sieg innerhalb einer Woche gefeiert.

Am vorigen Sonntag hatte der Sky-Profi, der in der nächsten Saison Marcel Kittel bei Quick-Step ersetzen wird, die Cyclassics in Hamburg gewonnen.