Bilbao. Den Tagessieg nach 193,2 Kilometer in Bilbao sicherte sich der Belgier Jens Keukeleire als Schnellster einer etwa 40 starken Spitzengruppe.

Die Kletterpartie bei der superschweren Vuelta ging weiter. Am Donnerstag gab es zwar vier Steigungen zu bewältigen, aber immerhin keine Bergankunft. Das Ziel lag beim Abstecher ins Baskenland am Ende einer 12,9 Kilometer langen Abfahrt. Die 13. Etappe führt am Freitag kurz auch durch Frankreich.

dpa