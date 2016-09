Aubisque. Der britische Tour-de-France-Sieger liegt 54 Sekunden hinter Quintana aus Kolumbien.

Den Tagessieg auf der 14. Etappe feierte der Niederländer Robert Gesink, der aus einer Fluchtgruppe heraus gewann. Er setzte sich auf den letzten 200 Metern gegen den Franzosen Kenny Elissonde und Egor Sillin aus Russland durch.

Für Alejandro Valverde ist die 71. Vuelta so gut wie gelaufen. Quintanas Mannschaftskollege vom Team Movistar erwischte einen schwachen Tag und verlor fast elf Minuten. In der Gesamtwertung fiel der Vuelta-Sieger von 2009 vom dritten auf Platz 19. Die Spanienrundfahrt endet am 11. September nach 21 Etappen in Madrid.

dpa