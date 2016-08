Berlin. Mit Hilfe des neuen Sponsors hansgrohe rückt das Bora-Team in der kommenden Saison in die WorldTour auf.

Der polnische Olympia-Dritte Majka, der in diesem Jahr zum zweiten Mal die Bergwertung der Tour de France gewann, soll bei Bora die Rundfahrer-Fraktion um Emanuel Buchmann maßgeblich stärken. "Mit Majka haben wir den ersten Fahrer, der bei einer Grand Tour unter die Top 5 fahren kann", erklärte Teammanager Ralph Denk zur Verpflichtung des 26 Jahre alten bisherigen Tinkoff-Profis.

Beim Katusha-Team, das in der kommenden Saison mit dem noch bei Giant engagierten Geldgeber Alpecin kooperieren will, hatte zuletzt auch der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin unterschrieben. "Ich möchte die Sprints von Alexander Kristoff mit vorbereiten und von ihm lernen", sagte der 22 alte Sohn des früheren Topsprinters Erik Zabel zu seiner Verpflichtung in dem wegen seiner Doping-Vergangenheit umstrittenen Team.

dpa