Regensburg. "Wir sind in den nächsten vier Jahren Gastgeber vieler hochkarätiger internationaler Veranstaltungen", sagte Scharping und erwähnte die Bahn-WM in Berlin und die Mountainbike-WM in Albstadt im Jahr 2020. "Davor haben wir den Start der Tour de France in wenigen Wochen in Düsseldorf und den Neustart der Deutschland-Tour 2018. Das alles wird dem Radsport in Deutschland gut tun", betonte der 69-Jährige.

Scharpings Stellvertreter wird Peter Koch aus Wadern, der außerdem als Vize-Präsident Breitensport bestätigt wurde. Der Ex-Profi Marcel Wüst ist zum Vize-Präsidenten Kommunikation und Marketing gewählt worden. Außerdem gehen die Vize-Präsidenten Günter Schabel (Frankfurt/Leistungssport) und Berend Meyer (Westerstede/ Sportentwicklung) in eine weitere Amtsperiode.

dpa