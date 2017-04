Bulle. Spitzenreiter in der Gesamtwertung bleibt der Italiener Fabio Felline. Die Etappe war statt im verschneiten Chambery in Aigle, dem Sitz des Weltverbandes UCI, gestartet worden.

Der dreifache britische Tour-de-France-Sieger Chris Froome, der sich auf die am 1. Juli in Düsseldorf startende Frankreich-Rundfahrt vorbereitet, liegt weiter rund 30 Sekunden zurück. Die Tour de Romandie in der Schweiz endet am Sonntag.

dpa