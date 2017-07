Serre Chevalier. Nach 183 Kilometern siegte Roglic im Ziel der ersten Alpenetappe in Serre Chevalier als Solist. An der Spitze des Gesamtklassements gibt Chris Froome weiter den Ton an: Der Brite, der am Mittwoch alle Attacken konterte, führt jetzt mit 27 Sekunden vor den zeitgleichen Romain Bardet aus Frankreich und Rigoberto Uran aus Kolumbien.

dpa