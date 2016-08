Berlin. Das teilte ihr Ehemann und Berater Ralf Schäuble mit. Bei den Spielen in Peking 2008 hatte Spitz Gold gewonnen.

"Es ist verrückt, dass ein relativ harmlose Sturzverletzung so ein Nachspiel hat", erklärte Spitz, die sich in der Vorbereitung auf ihre fünften und letzten Spiele vor dem Rio-Start in Kanada am linken Knie verletzt hatte. Unmittelbar nach dem Rennen war ihr in der Olympiastadt der entzündete Schleimbeutel entfernt worden. Am vergangenen Donnerstag war die operative Nachsorge fällig.

Im April hatte sie sich im selben Knie einen Kreuzband-Riss zugezogen, der aber noch nicht operiert wurde. Der Eingriff soll im nächsten Jahr erfolgen.

dpa