Sturzopfer Valverde: Comeback in China

Radprofi Alejandro Valverde will den ersten Wettkampf nach seinem schweren Sturz zum Auftakt der Tour de France in Düsseldorf im Oktober in China bestreiten.

Der Spanier, der sich am 1. Juli auf regennasser Fahrbahn beim Auftaktzeitfahren bei dem Sturz die Kniescheibe brach, will bei der Tour de Guangxi vom 19. bis 24. Oktober am Start stehen.