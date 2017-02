Paris. Die dritte Etappe ist ein 35 Kilometer langes Team-Zeitfahren in Cholet. Das gab der Tour-Organisator ASO am Dienstag bekannt. Die gesamte Strecke wird im Oktober vorgestellt.

Die diesjährige Frankreich-Rundfahrt startet am 1. Juli in Düsseldorf mit einem 14 Kilometer langen Einzelzeitfahren. Der folgende Tagesabschnitt führt von der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens über 206 Kilometer nach Lüttich in Belgien.

dpa