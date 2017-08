Bis zum 9. September will der Bund Deutscher Radfahrer seinen endgültigen WM-Kader für die Titelkämpfe in vier Wochen in Bergen/Norwegen benennen.

Nach der Aufgabe von John Degenkolb bei der laufenden Vuelta wegen einer Bronchitis ist die Kapitänsfrage in der neunköpfigen Straßen-Mannschaft wieder offen - zumindest bis der Klassikerjäger aus Oberursel von den Ärzten Grünes Licht bekommt.