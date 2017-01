Lagos/ Ferreiras. Das neue Jahr hat für RB Leipzig so begonnen, wie das alte aufgehört hat. Der Bundesliga-Aufsteiger musste eine herbe 1:5 (0:3)-Pleite einstecken. Im Duell gegen den Zweitplatzierten der niederländischen Eredivisie fand das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl nie zu seinem gefürchteten Pressing-Fußball. Im Estádio da Nora in Ferreiras, knapp 60 Kilometer vom Trainingscamp in Lagos entfernt, schoss Amin Younes, jahrelang Spieler bei Borussia Mönchengladbach, drei Tore und bereitete eins vor.

Der Rekordmeister aus den Niederlanden dominierte von Beginn an das Spiel. Leipzig tat sich mit offensiven Aktionen schwer. Hasenhüttl probierte eine Formation, die noch nie so zusammen gespielt hatte. In der Abwehr stand Bernardo als Innenverteidiger und Benno Schmitz auf der rechten Seite. Ilsanker und Kaiser räumten auf der Sechs ab, davor Sabitzer und Burke, in der Spitze Selke und Poulsen. Das Fehlen der beiden offensiv starken und verletzten Werner und Keita war zu spüren.



Folgerichtig kassierte der teils überforderte Bundesligist in der 23. Minute durch Younes das 0:1. Ajax, neben Juventus Turin, FC Bayern München und FC Chelsea einer von vier Vereinen, der alle drei großen internationalen Titel gewinnen konnte – ließ keinen Zweifel an seiner Klasse. Erst nach einer reichlichen halben Stunde markierten Kapitän Kaiser und Davie Selke die ersten Torchancen für RB.



Ein kapitaler Fehler von Peter Gulacsi leitete das 0:2 ein. Der ungarische Nationaltorhüter spielte einen Rückpass direkt in die Füße von Younes. Der Stürmer sah den frei stehenden Dolberg, der nur noch einschieben musste. Der ehemalige Bundesligakicker Younes traf nur zwei Minuten später zum 3:0.



Keine Minute war in der zweiten Halbzeit gespielt, da verwandelte Younes bereits zum dritten Mal und erhöhte auf 4:0 für Ajax. Hasenhüttl nahm in der Pause drei Wechsel vor, Demme, Forsberg und Coltorti kamen. Ajax bot von Beginn an seine erste Elf auf, denn die zweite Reihe hat an diesem Nachmittag bereits gegen den niederländischen Erstliga-Kontrahenten Excelsior Rotterdam getestet und 1:3 verloren.



Auf der kleinen, mit fast 2000 Zuschauern gut gefüllten Tribüne im Estádio da Nora saß auch Edwin van der Sar, Torwartlegende der Niederlande und inzwischen Marketingdirektor bei Ajax. Er sah, wie die Leipziger zurück ins Spiel und zu mehr Stabilität fanden. Davie Selke traf nach einem Pass von Kaiser in der 63. Minute zum 1:4. Hasenhüttl wechselte weiter fleißig durch, kurz nachdem drei Akteure in der Abwehr rein und raus gingen, fiel nach einem Freistoß das 1:5. RB Leipzig war an diesem Nachmittag chancenlos.



Personalinfo: Timo Werner kann nach seiner starken Prellung im Fuß bereits wieder normal laufen. Am Samstag blieb er im Hotel: Radfahren, Krafttraining, Physiotherapie. Der Befund hatte am Freitag so lange gedauert, weil nach dem Röntgen noch ein MRT angefertigt wurde. Die Bilder schickte der Verein zu seinen Ärzten nach Leipzig, um bei der Diagnose absolut sicher zu gehen.



Statistik:

RBL: Gulacsi (46. Coltorti), Orban (78. Compper), Bernardo (78. Papadopolous), Schmitz, Halstenberg (73. Franke), Ilsanker (78. Khedira), Kaiser, Sabitzer (46. Forsberg), Burke (68. Wojtkowski), Selke, Poulsen (46. Demme)

Ajax: Onana, Veltman, Sanchez (76. Westermann), El Ghazi, Sinkgraven, Klaasen, Younes, Schöne, Ziyech (83. Eiting), Dolberg, Viergever

Tore: 0:1 Younes (23.), 0:2 Dolberg (37.), 0:3 Younes (39.), 0:4 Younes (46.), 1:4 Selke (63.), 1:5 El Ghazi (81.)



Anne Grimm