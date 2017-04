Leipzig. Um den Spaß am Laufen statt um schnelle Zeiten ging es am Sonntag im Clara-Zetkin-Park. Beim KKH-Lauf, organisiert von einer großen Krankenkasse, gingen mehr als 2000 Teilnehmer auf Distanzen zwischen 400 Metern und 6,9 Kilometern an den Start. Eine Zeitmessung gab es dabei nicht – für die Starter ging es vielmehr ums Dabeisein.

Mittendrin statt nur dabei war der 5000-Meter-Olympiasieger von 1992 Dieter Baumann. Der 52-Jährige tourt mit der Laufserie jedes Jahr durch zwölf deutsche Städte. Gleich mehrmals ging der ehemalige Spitzen-Leichtathletik mit auf die Strecke und motivierte sowohl die Bambini als auch die Teilnehmer des Fitness-Laufs über die Spitzendistanz von 6,9 Kilometern. „Wir haben in den vergangenen 14 Jahren schon die Leute getroffen, die wir erreichen wollen“, sagte er über diejenigen, die sich dem Lauf angeschlossen haben. „Es kommen keine ambitionierten Läufer hierher, denn es gibt keine Zeitmessung, man kann hier nicht gewinnen. Gewinner sind alle, die teilnehmen.“

Am Sonntag veranstaltete die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) wieder den Lauf durch den Clara-Zetkin-Park. Für die Teilnehmer ging es ums Dabeisein, die Schnelligkeit wurde nicht gemessen. Zur Bildergalerie

Dreimal musste der 2,3 Kilometer lange Rundkurs durch den Park dafür absolviert werden. Preise gab es für die drei teilnehmerstärksten Teams. Die Kita „Raxli Faxli“ aus Lausen-Grünau (127 Starter), die 56. Oberschule (139 Starter) und der Förderverein der Clara-Wieck-Oberschule (133 Starter) konnten sich über jeweils 300 Euro freuen.

nöß/chg