Leipzig. Der weiterhin verletzungsgeschwächte HC Leipzig hat am Sonnabend die zweite Heimniederlage des Jahres einstecken müssen. Gegen die Gäste aus der Bretagne unterlagen die Leipzigerinnen mit 15:34 (6:13) im ersten Europapokal-Match klar. "Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache", so der Trainer Norman Rentsch nach dem Spiel. "Es war ein deutlicher Klassenunterschied zu sehen."

Wie schon am Mittwoch in der Liga gegen Oldenburg konnte der HC auch gegen Brest Bretagne auf wichtige Stammspielerinnen nicht zurückgreifen. Deshalb brachte der Coach erneut den Nachwuchs: Aus der HCL-Jugend gingen Anna-Lena Plate, Lea Guderian und Nina Reißberg an den Start.

Zur Bildergalerie

Den ersten Treffer des Abends setzte Saskia Lang für die Leipzigerinnen, es blieb allerdings die einzige Führung im gesamten Spiel für die Gastgeberinnen. Nach einer Viertelstunde lag der HC bei einem Stand von 3:6 bereits drei Tore zurück.

Kurz vor der Pause konnte die erst kürzlich wieder fit gewordene Tamara Bösch für die Leipzigerinnen punkten (6:11). Dennoch ging der HCL schließlich mit einem ordentlichen Rückstand von 6:13 in die Kabine.

Doch auch die zweite Hälfte bega wenig motivierend: Den Gastgeberinnen passierten zu viele Fehler, Brest baute die Führung weiter aus. Nach 45 Minuten hatten die Französinnen bei einem Stand von 10:25 bereits 15 Tore Vorsprung – nur vier Treffer waren dem HCL bis dahin in der zweiten Hälfte gelungen.

Zwar bemühten sich die Leipzigerinnen weiter, doch auch die Gäste zeigten weiterhin ihre Stärke. Dem geschwächten HCL gelang insgesamt viel zu wenig. Am Ende stand ein 15:34 auf der Uhr. Während die Gäste jubelten, musste das Team von Norman Rentsch im ersten Europapokal-Spiel eine bittere Niederlage einstecken. "Wir wussten, es wird ein harter Monat", fasste Saskia Lang, die mit vier Treffern die meisten Toren für den HC erzielte, die Stimmung anschließend zusammen. "Aber es ist schwer, sich zu motivieren, wenn man alle drei Tage eine neue Klatsche bekommt."

"Wir haben es im Angriff nicht geschafft, unseren Plan umzusetzen", resümierte Rentsch nach Abpfiff. "Aber ich kann der jungen Mannschaft keinen Vorwurf machen." Stattdessen müsse man den Kopf frei bekommen für die Bundesliga. Dort wartet bereits der nächste Gegener: Am Mittwoch treten die Leipziger bei den "Schwaben Hornets" vom TV Nellingen an.

Zuschauer: 966