Augsburg. Neuzugang Martin Hinteregger von Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Erstliga-Neuling RB Leipzig und dessen Sportdirektor Ralf Rangnick scharf attackiert. Hinteregger, der in der vergangenen Saison noch bei RB Salzburg unter Vertrag stand und nicht zur „Filiale“ Leipzig wechseln wollte, kritisierte die vielen Spielerwechsel von Salzburg zu den Sachsen.

„Ich habe auch eine Wut auf Leipzig! Die Art und Weise, wie Leipzig Salzburg kaputt macht, ist nicht schön anzuschauen“, sagte der 23-Jährige laut Bild im Quartier der österreichischen Nationalelf. Es werde „alles aus Leipzig regiert, alles nur zu Leipziger Gunsten“, sagte Hinteregger, der in der Rückrunde der vergangenen Saison an Bundesligist Borussia Mönchengladbach ausgeliehen war.

Der 23 Jahre alte Verteidiger unterschrieb in dieser Woche einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 plus Option beim FC Augsburg. „Ich wollte unbedingt wieder in der Bundesliga spielen und sehe den FCA als die perfekte Adresse“, sagte der Nationalspieler. Einen Wechsel nach Leipzig hatte er zuvor nach eigenen Angaben abgelehnt. „Ich bin Salzburger und kann das aus Respekt vor den Fans nicht verantworten, wenn ich auch nach Leipzig gehe. Ich habe mit Leipzig nichts zu tun, ich war Salzburg-Spieler.“

In den zurückliegenden Jahren holten die Messestädter schon Profis wie Stefan Ilsanker, Peter Gulacsi oder Naby Keita aus Salzburg. Verantwortlich dafür sei nach Hintereggers Ansicht Rangnick, der bis 2015 sowohl für Leipzig als auch Salzburg zuständig war. „Er hat immer noch das Sagen“, meinte Hinteregger: „So gut er das einmal gemacht hat, und er hat“s richtig stark gemacht - jetzt lässt er alles wieder den Bach runtergehen."

LVZ (mit SID)