Tornau. Entschieden hatten das die Kicker des örtlichen VfL 96 eine knappe Woche zuvor, als Frau Holle es reichlich schneien ließ. „Dank an alle unsere Leute vom Verein, den Feuerwehren Tornau und Schwemsal, dem benachbarten Schützenvereinverein Söllichau und den vielen Helfern aus dem Ort. Binnen weniger Tage ist es uns gelungen wieder ein so tolles Event aus dem Boden zu stampfen“, lobte Ortsbürgermeister Udo Reiss.

Doch wie kam der Biathlon überhaupt in den Ort? Eine Antwort darauf hatte Leander Lehmann, einer der Macher des Vereins. „Wir kamen 2009 von unserer traditionellen Winterfahrt zurück und ulkten im Bus herum, dass wir so etwas auch im Flachland auf die Beine stellen können. Gesagt getan. Schnee war da und schon war das erste Biathlon geboren“, erinnert sich Lehmann.

Ein Gaudi für die Teilnehmer und die 500 Zuschauer: Am Wochenende wetteiferten bei Tornau wieder Sportler beim Biathlon miteinander. Wenn nur das Schießen nicht wäre, hieß es von vielen Seiten. Zur Bildergalerie

14 Mannschaften aus der Region hatten sich gemeldet. Darunter auch das favorisierte Integrationsteam aus Bad Düben. Und erstmals auch ein Frauenteam aus Eilenburg. Simone Thurecht, Sabine Böhm, Kathrin Winter und Hanna Thurecht wollten den Männern diesmal das Fürchten lehren. „Wir haben was, was die nicht haben. Hexamultavolin! Das wird eingeatmet. Damit schlägt uns keiner“, ulkte Sabine Böhm kurz vor dem Start.

Wer nicht trifft, dreht Strafrunden

Gelaufen wurde auf einer 700 Meter langen Strecke auf dem örtlichen Fußballacker und einem angrenzenden Feld. Jeder musste die Runde dreimal absolvieren, dazwischen wurden jeweils fünf Schuss liegend und fünf Schuss stehend mit dem Luftgewehr abgegeben. Wer nicht traf, musste in die 50-Meter-Strafrunde. Schießen hätte wohl auch mal das Team der alten Herren vom Bad Dübener Fußballverein üben sollen. Holger Tandel, Christian Koch, Frank Szulecki und Thoralf Fischer hatten Kimme und Korn nicht im Visier und kreiselten ordentlich in der Strafrunde. „Hauptsache teilgenommen. Alles andere ist egal. Jetzt feuern wir die anderen an“, jubelte Christian Koch im Ziel.

Zielen sollte man beim Biathlon können. Quelle: Steffen Brost

Hoffnungsvoll ging auch das Team Alaunwerk Bad Düben ins Rennen. Mit Werner Wartenburger, Monika Ruf-Lehmann sowie Matthias und Moritz Lehmann lief das Quartett anfangs auf Platz zwei mit und hatte die Qualifikation fürs abendliche Fluchtlichtfinale buchstäblich schon fast in der Tasche. Ja, wenn da das Schießen nicht gewesen wäre. Orthopäde Wartenburger zielt nur dreimal vorbei und übergab als Zweiter auf Allgemeinmedizinerin Monika Ruf-Lehmann.

Alaunwerker als Dritte im Ziel

Auch sie traf sieben Mal ins Schwarze. Musste nur die Feuerwehr Tornau kurzzeitig vorbei lassen. Vornweg zog der Söllichauer Schützenverein einsame Runden an der Spitze. Dann übernahm Matthias Lehmann. Der schoss zweimal null Fehler und übergab als Zweiter an Sohnemann Moritz. „Der soll bloß langsam machen, ich will heute Abend nicht unbedingt nochmal ran“, hoffte Mutti Monika. Sohnemann Moritz gehorchte und ballerte brav daneben und rotierte danach im Strafkreisel. So war der Drops gelutscht und die Alaunwerker schlitterten wie gewünscht als Dritte ins Ziel.

Dabei sein ist alles, hieß es für viele Teilenehmer. Quelle: Steffen Brost

Die Begeisterung an der Strecke war bis in den Abend riesengroß. Fast 500 begeisterte Schlachtenbummler feuerten die Athleten an der Strecke ordentlich an und genossen die andauernde Aprés-Skiparty in vollen Zügen. Rasseln wurden gedreht, Fahnen geschwenkt und Moderator Enrico Schilling, seines Zeichen Bürgermeister von Gräfenhainichen, hatte für alle immer einen flotten Spruch auf der Lippe und ließ nie Langeweile aufkommen. Unter Flutlicht gingen am Abend die sechs Finalisten an den Start.

Bad Dübener gewinnen den Wettkampf

Mit dem Integrationsteam aus Bad Düben hatten sich auch der Schützenverein Söllichau, die Feuerwehr Tornau, Team Penny, Elch Company und die Solardrachen qualifiziert. Schnell zog das favorisierte Integrationsteam mit Marco Zniewski-Winter, Frank Hackbarth, Andre Werner und Sven Reuter von der Spitze weg. Die anderen konnten spätestens nach dem zweiten Wechsel nicht mehr folgen.

Unter dem Jubel der Zuschauer liefen die Bad Dübener kurz vor 20 Uhr als Sieger über die Ziellinie. Auf die Plätze folgten das Team Penny vor der Feuerwehr, den Solardrachen, Schützenverein Söllichau und der Elch-Company. Beim Höhenfeuerwerk nahmen alle Teams ihre Urkunden und das Integrationteam den Wanderpokal entgegen. Nächstes Jahr soll es die fünfte Auflage des Biathlon unter Flutlicht geben. Vorausgesetzt, es gibt genügend Schnee.

Von Steffen Brost