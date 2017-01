Leipzig. Schlimmer geht immer: MRT am Donnerstag bei Saskia Lang, die am Mittwoch beim 31:23 des HC Leipzig in Nellingen in der 22. Minute vom Parkett getragen werden musste. Knieprobleme hörte sich harmlos an, die Diagnose ist es nicht: Riss des vorderen rechten Kreuzbandes, des Innenmeniskus und des Außenbandes. Lang fällt lange aus. Ob die Nationalspielerin jemals wieder im Trikot des HCL auflaufen wird, steht in den Sternen.

Für den ohnehin von Ausfällen geplagten und ums Überleben kämpfenden HC Leipzig der nächste Schicksalsschlag. Und alles andere als gute Voraussetzungen für des Spiel im EHF-Cup am Freitag (18 Uhr, Arena) gegen Alba Fehervar. Gegen die Ungarinnen ist für das leicht aufgepeppte Juniorteam wohl nichts zu holen. Gelegen kommt der Europacup dem HCL nicht, abmelden geht aber auch nicht mehr. Augen zu und durch, heißt jetzt wohl die Devise.

ukö