Nellingen/Leipzig. Es war ein vergifteter Sieg für den HCL. Gegen Nellingen gewannen die Blau-Gelben zwar erstmals seit der Winterpause. Doch mit Saskia Lang verletzte sich eine der stabilsten Spielerinnen von Trainer Norman Rentsch. Noch in der Pause musste Lang ins Krankenhaus gefahren werden. Sie komplettiert damit die Liste der Ausfälle: Kapitänin Karolina Kudlacz-Gloc erwartet ein Kind und Franziska Mietzner laboriert an einer Knieverletzung. Auch Anne Hubinger (Muskelverletzung im Adduktoren-Bereich) und Shenia Minevskaja (Handbruch und Fingerluxation) und Keeperin Katja Kramarczyk standen nicht im Aufgebot.

Der HCL begann in Schwaben mit einem Tor von Tamara Bösch, die nach zwischenzeitlichem Ausgleich auch das 1:2 besorgte. Auch die Gastgeber gaben sich kampesflustig. Nellingens Louisa Wolf stoppte Hildigunn Einasdottir und sah dafür eine Zwei-Minuten-Strafe. Doch kaum zurück auf der Platte verwandelte sie einen Siebenmeter. Die Schwabenhornets zogen in der 17. Minute mit einem Tor von Jennifer Issifou zum 7:7 gleich. Saskia Lang traf mit Schwung zur erneuten Führung, doch Nellingen glich wieder aus.

Saskia Lang muss ins Krankenhaus

In der 22. Minute gab es für die Leipzigerinnen dann den nächsten Tiefschlag in dieser Saison. Saskia Lang wurde geblockt und blieb auf der Platte liegen. Die Rückraumspielerinnen musste mit einer Knieverletzung von der Spielfläche getragen werden. Noch in der Halbzeitpause ging es ins Krankenhaus. Damit bricht den Blau-Gelben eine weitere Stammspielerin weg. Die Gäste steckten den Schreck weg: Mit der 15:12- Führung ging es in die Pause. "Natürlich ist die Verletzung von Saskia ein großer Schock", so Trainer Norman Rentsch nach der Partie. "Genaueres wissen wir nach dem MRT morgen. Ich hoffe natürlich, dass es keine schwerwiegende Verletzung ist und kein langer Ausfall droht. Wir brauchen Saskia."

Im zweiten Durchgang machte die Sieben aus Leipzig dann ordentlich Druck. Binnen fünf Minuten hatte der HCL den 19:14-Vorsprung auf fünf Tore ausgebaut. Der Tabellen-Sechzehnte konnte dem nicht viel entgegensetzen. In der 39. Minute lagen die Gäste sechs Tore in Führung. Auch die finalen Minuten bestimmte weiter der HCL. Mit Toren von Nele Reimer und Michelle Urbicht zogen die Gäste auf 27:20 davon. Dafür erwischte es Luisa Sturm: Wegen einer dritten Zeitstrafe flog sie vom Feld.

Die Stimmung auf der Platte wurde hitzig, die Schiedsrichter Thomas Kern und Thorsten Kuschel mussten mehrmals zur Raison rufen, kurz hintereinander erwischte es Sina Denise Namat aus Nellingen und für den HCL sah Nele Reimer zwei Minuten. Sie war mit neun Toren zu dem Zeitpunkt eine der herausragenden Leipzigerinnen. In der 56. Minute flog auch noch Leipzigs Jungspund Anna Lena Plate vom Feld. Die am Mittwoch ebenfalls stark aufspielende Michelle Urbicht polierte ihre Tor-Bilanz mit dem Schluss-Treffer zum 23:31 noch auf. "Mit so einem deutlichen Ergebnis hatte ich nicht gerechnet, ich dachte eher, es wird sehr eng", erklärte Rentsch am Abend. "Vor allem bin ich mit der Abwehrleistung zufrieden, das war sehr, sehr gut." Und der Trainer weiter: "Ich bin stolz, wie die Mädels das mit Saskia weggesteckt haben und trotzdem konzentriert geblieben sind."

Statistik HCL

Kurzke (T), Roth (T), Mazzucco (2), Plate (1), Einarsdottir (2), Bösch (4 – 2/1), Lang (2), Reimer (9 – 4/4), Sturm (4), Urbicht (6), Guderian, Rode (1)

Zeitstrafen: 7 x 2 Minuten (ein Verweis)