Dalaman. Auf dem Weg ins Trainingslager in der Türkei hat die Delegation des Fußball-Drittligisten Rot-Weiß Erfurt einen ungeplanten Stopp einlegen müssen. „Gewitter zwingt uns zur Landung in Dalaman. Blitzeinschlag am Flugzeug“, schrieb der Verein am Dienstag bei Twitter.

Obwohl der Flugkapitän die Situation im Griff hatte, waren die Spieler des Drittligisten froh, als sie wieder am Boden waren, hieß es. „Angst hatten wir nicht direkt, aber als es die Maschine mal durchschüttelte war das schon ein mulmiges Gefühl“, sagte Sebastian Tyrala.

Wie es weiter gehe, stehe noch nicht fest. Die Maschine der Fluglinie Germania war am frühen Morgen mit insgesamt 27 Spielern sowie dem Trainer- und Betreuerstab gestartet. Ziel ist Belek. Die Rückreise ist für den 17. Januar geplant.

Von LVZ