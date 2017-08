Clemens Mayer über die Schwermut angesichts 150 Jahren Scheibenholz

Leipzig. Wie geht es weiter mit dem Galopprennsport? So diskutierten wir bis spät in die Nacht auf dem Sommerfest des Leipziger Reit- und Rennvereins. Wir saßen vor der alten Waage, im Innenraum der Rennbahn Scheibenholz, von der Tribüne wehte die Geräuschkulisse der Filme herüber, im Sommer ist ja Sommerkino, da kann der Besucher wieder einmal sehen, wie schön unsere Bahn im Zusammenspiel von Natur und Architektur ist, aber die Pferde laufen im Sommer anderswo.

Die Sonne geht unter, und wir fachsimpeln über Vergangenheit und Zukunft des Rennsports, und wie das zusammenzubringen ist, wie man die Massen wieder begeistern kann, neue Sponsoren gewinnen kann, und wie das immer so ist, bei der steigenden Zahl der Biere stieg auch die Anzahl der großen Siege, der glorreich gewonnen Wetten, der günstig erstandenen Pferde, die dann in den Rennen richtig Geld verdienten, große sportliche Erfolge errangen.

Aber auch die Wehmut mischt sich in den Wermut, wenn die Sonne rot hinter den Stallungen versinkt. Wie viele Rennen gab es einst hier... wie viele Pferde in den Stallungen... Aber wir wollen nach vorne schauen, hurra, wir leben noch! Am 16. September sind es 150 Jahre! Der Jubiläumsrenntag wird vorbereitet, in den Stallungen stehen wieder 20 Pferde, professionell trainiert, gepflegt und auf die Rennen vorbereitet.

Am 16. September wird auch „Der große Preis der Äkschn-GmbH – 150 Jahre Scheibenholz“ ausgetragen. Die Äkschn GmbH vereint Privatsponsoren aus Kunst, Leben, Literatur, Gastronomie und Wirtschaft, ein Zeichen soll gesetzt werden, auch du bist Rennsport! Wir müssen gemeinsam kämpfen für den Sport der Vollblüter, aber auch für das besondere Kulturgut „Renntag im Scheibenholz“.

Angegriffen wird der Sport leider immer wieder von der Seite der Tierschützer. Die Zucht von Vollblütern dient auch dem Erhalt und dem Schutz der Art. Wie viel Arbeit und Liebe die meisten Trainer, Besitzer und Reiter in die Pflege ihrer Schützlinge stecken, ist von außen kaum zu ermessen. Wie sieht er denn genau aus, der Trainingsalltag im Leben eines Galopprennpferdes? Mehr dazu beim nächsten Mal.