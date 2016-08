Stuttgart. "In Wetzlar haben wir gute Erfahrungen gemacht, ich freue mich darauf, es ist eine tolle Herausforderung", sagte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther unmittelbar nach der Auslosung. Die Leipziger spielten in der vergangenen Saison in der letzten Bundesligabegegnung dort und gewannen mit 30:29. In der Vorbereitung kassierten sie gegen diesen Gegner beim Heide-Cup allerdings eine deutliche Niederlage. Gespielt wird am 26. Oktober.

Ein Wiedersehen wird es mit Philipp Weber geben, der im Sommer von Leipzig nach Wetzlar gewechselt ist. Der zweite ehemalige DHfK-Spieler, Philipp Pöter, wird voraussichtlich fehlen. Er hat wegen gesundheitlichen Problemen gerade von den Ärzten ein Sportverbot erhalten. Die Wünsche von Andreas Rojewski und Christian Prokop blieben bei der Auslosung unerfüllt. Der DHfK-Rückraumspieler hatte sich ein Heimspiel gewünscht und der Trainer einen Zweitligisten.

Aslan zog weitere spannende Ansetzungen. Hier alle Paarungen im Überblick:

HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC

GWD Minden - MT Melsungen

TSV Hannover-Burgdorf - FrischAuf Göppingen

SC Magdeburg - THW Kiel

HC Erlangen - Rhein-Neckar-Löwen

SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin

HSG Wetzlar - SC DHfK Leipzig

SG Bietigheim - TSG Ludwigshafen-Friesenheim

mro