Leipzig. Während sich der SC DHfK Leipzig im Trainingslager fit macht und in Testspielen die Leistungsfähigkeit misst, ist Karsten Günther in der Messestadt geblieben. Der DHfK-Geschäftsführer bereitet sich von der Zentrale aus auf die kommende Spielzeit vor.

Wo der Handball-Bundesligist am Saisonende stehen will, was es bis dahin zu tun gibt und wie die Stimmung im Team mit dem neuen Trainer ist, verrät er im Sommerinterview.