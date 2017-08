DHfK-Handballer besiegen Bergischen HC 24:20

Linden. Gelungener Auftakt der Bundesliga-Handballer des SC DHfK in das Turnier um den Linden-Cup: Im Auftaktspiel bezwangen die Leipziger am Mittwochabend in einer umkämpften Partie den Bergischen HC mit 24:20 (10:11). DHfK-Coach André Haber zeigte sich vor allem mit der Abwehrleistung zufrieden. Bester DHfK-Werfer war Andres Rojewski mit sieben Treffern. Rojewski musste jedoch nach 40 Minuten das Parkett verlassen, er war umgeknickt. Der Fuß wird am Freitag untersucht. Auch Niclas Pieczkowski konnte aufgrund von leichten Fußproblemen nicht mitwirken. Im weiteren Turnierverlauf messen sich die Leipziger am Freitag mit dem TV Hüttenberg und am Samstag mit der HSG Wetzlar.

Torschützen SC DHfK: Milosevic 2, Weber 6/1, Rojewski 7/3, Rivesjö 2, Meschke 1, Jurdzs 2, Kunkel 2, Strosack 1, Krzikalla 1

LVZ