Lemgo. Es war ein wichtiges Spiel, und lange Zeit sah es nicht nach einem Erfolg aus: Nach einer denkbar umkämpften Partie haben sich der SC DHfK und der TBV Lemgo am Sonnabend mit 25:25 (10:11) getrennt. Die Leipziger konnten damit zumindest eine weitere Niederlage in der Rückrunde verhindern.

Nach zwei Paraden von Leipzigs Torhüter Vortmann konnte Marvin Sommer in der Anfangsphase den ersten Treffer für den DHfK setzen. Doch Lemgos Hermann glich in der dritten Minute aus, und so gestaltete sich auch die weitere Partie. Zwar gelang dem DHfK zunächst immer die Führung, doch Lemgo legte stets schnell nach. So konnten sich die Leipziger nicht vom Gegner befreien.

In der 15. Minute dann die Wende: Mit einem Tor von Tim Hornke von der Sieben-Meter-Linie hatten erstmals am Abend die Gastgeber die Nase vorn. Von da an war das Team von Christian Prokop in Zugzwang. Zwar konnte sich auch der TBV nicht recht absetzen, doch den Leipzigern gelang auch der Ausgleich nicht. So gingen die Mannschaften bei einem Stand von 11:10 für die Gastgeber in die Pause.

Auch in der zweiten Hälfte drängten die Gäste weiter auf den Ausgleich. In der 35. Minute durchbrach schließlich Andreas Rojewski die gegnerische Abwehr zum 13:13, Pieczkowski legte in der 36. zur Führung nach.

Eine Zeitstrafe für Lemgos Hermann verschaffte dem DHfK eine kurze Verschnaufpause und die Möglichkeit, den Abstand zum Gegner zu verringern. Die bis dahin höchste Führung gelang den Leipzigern erneut durch Pieczkowski: 14:17 (42. Minute).

Doch die Gastgeber machten weiter Druck. Trotz leichtem Vorteil für den DHfK kämpften beide Mannschaften bis zum Schluss. So kam Lemgo fünf Minuten vor dem Ende noch einmal bis auf einen Treffer heran (23:24). Zwar konnte eine überragende Parade von Leipzigs Milos Putera zunächst den Ausgleich abwehren. Doch 30 Sekunden vor Abpfiff überwand Lemgo den Hüter: Ausgleich. Ein Block verhinderte den letzten Torwurf von Jurdzs. So trennen sich der TBV Lemgo und der SC DHfK 25:25-Unentschieden.

jhz