DHfK Leipzig muss vorerst auf Routinier Rojewski verzichten

Leipzig. Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig muss mehrere Wochen auf Rückraumspieler Andreas Rojewski verzichten. Bei dem Linkshänder wurde ein Bänder- und Kapselriss diagnostiziert, wie der Verein am Freitag mitteilte. Die Fußverletzung hatte sich der 31-Jährige am Mittwochabend im Testspiel gegen den Bergischen HC (24:20) beim Linden-Cup zugezogen. Im Anschluss an die Partie wurde Rojewski von den Teamärzten der HSG Wetzlar untersucht. Die MRT-Auswertung ergab einen Bänder- und Kapselriss im Sprunggelenk. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Wie lange der Rückraum-Riese ausfällt, ist noch nicht klar. Dass er bis zum Pokalauftakt in gut zwei Wochen in Hagen wieder fit ist, scheint eher unwahrscheinlich.

bly (mit dpa)