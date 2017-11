Das Erste überträgt erstmals komplette Bundesliga-Partie vom DHfK Leipzig

Leipzig. Das Erste übertragt am Sonnabend ab 18 Uhr zur besten „Sportschau“-Sendezeit die Partie des SC DHfK Leipzig gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Grund ist das bundesligafreie Länderspielwochenende – und der neue TV-Vertrag, der dem Ersten zwei Handball-Bundesligaspiele pro Saison garantiert.

Damit kommen die Leipziger zu einer echten Premiere, denn nie zuvor lief ein Match der Handball-Eliteklasse komplett in der ARD. Bis zu sechs Millionen Zuschauer schalten sonst die Sportschau ein, auf eine ähnliche Zahl hofft diesmal DHfK-Trainer André Haber. „Das wird vom Medieninteresse her schon ein besonderes Spiel“, sagt der 32-Jährige. „Auch meine Familie wird zu Hause wohl vorm Fernseher sitzen.“

Die Halle soll trotz der TV-Übertragung voll werden. 4500 Tickets wurden schon abgesetzt, die 5000er-Marke wollen die Grün-Weißen in dieser Saison erstmals knacken. Wenn es nach Haber geht, sollen die Besucher dann auch etwas Historisches zu sehen bekommen. Noch nie haben die Leipziger gegen die Löwen gewonnen, der erste Sieg nach bisher vier Pleiten soll her. Auch wenn die Aufgabe gegen den mit Nationalspielern gespickten Deutschen Meister der vergangenen beiden Jahre denkbar schwer wird.

Coach Haber hat aber schon einen Plan, wie sein Team gegen die Startruppe aus Nordbaden bestehen kann: „Im Handball werden nicht die besten Einzelkämpfer gesucht, sondern die beste Mannschaft.“ Und mit diesem Pfund konnten die DHfKler schon ein paar Mal wuchern, wie bei den Siegen gegen Flensburg oder zuletzt gegen Melsungen.

Zudem ist der Trend in den Partien gegen die Löwen positiv. Nach klaren Niederlagen in der ersten Bundesliga-Spielzeit verlor der SC DHfK in der Vorsaison jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Beim letzten Aufeinandertreffen Anfang April schaffte das Team von Trainer Nicolaj Jacobsen den Siegtreffer erst acht Sekunden vor Schluss.

Und noch ein Fakt muss den „Körperkulturellen“ keine größeren Sorgen bereiten: das Fehlen von Philipp Weber. Er brach sich gegen Melsungen den Mittelfuß. Denn auch bei den überzeugenden Auftritten 2016/17 war der Torjäger – damals in Diensten von Wetzlar – nicht dabei. „Mir tut es unfassbar leid für Philipp, weil er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“, sagt Haber. „Aber wir definieren uns sowieso zu 100 Prozent übers Kollektiv und haben noch 15 andere Topspieler.“

Christian Dittmar