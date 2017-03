Skopje. Die Handballerinnen des Thüringer HC haben sich mit einer deutlichen Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Das Team von Trainer Herbert Müller unterlag am Samstagabend beim HC Vardar Skopje mit 26:36 (12:19). Das Aus für den deutschen Meister hatte bereits vorher festgestanden. In Gruppe 1 kam das Team mit zwei Siegen aus zehn Partien nicht über den fünften Platz von sechs Mannschaften hinaus.

In Skopje war Iveta Luzumova (7) bei den Thüringerinnen am erfolgreichsten, die Gastgeberinnen hatten in Jovanka Radicevic (9) die beste Torschützin. Schon der Beginn verlief für die Gäste nicht wie erhofft. Nach einem 2:2 zog Skopje davon, es dauerte neun Minuten, bis der THC seinen dritten Treffer erzielte und zum zwischenzeitigen 3:7 verkürzte. Bei den Thüringerinnen verhinderte Torfrau Dinah Eckerle sogar einen noch größeren Rückstand.

LVZ