Leipzig . Das 15er Team der deutschen Rugbynationalmannschaft der Männer hat in Leipzig mit deutlichen 45:12 (26:0) gegen Brasilien gewonnen. Wie der Deutsche Rugby-Verband mitteilte, lockte das erste Novembertestspiel gut 2.600 Zuschauer ins Leipziger Bruno-Plache-Stadion.

Am 18. November wird das deutsche Team erstmals in Wiesbaden auf die WM-Teilnehmer aus den USA treffen. Das letzte Testspiel wird dann am 25. November in Offenbach gegen Chile ausgetragen.

lvz