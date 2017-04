Leipzig. Dramatik pur beim SC DHfK Leipzig - knapper Sieg gegen Gummersbach

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben sich den sechsten Platz in der Bundesliga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop besiegte am Ostermontag in der heimischen Arena den VfL Gummersbach mit 27:25 (17:12). Die Schlussphase war an Dramatik nicht zu überbieten. Überragender Spieler auf Seiten der Gastgeber war Marvin Sommer mit neun Treffern.

Kapitän Lukas Binder hatte es versprochen: Die Mannschaft werde sich nach dem Saisonhöhepunkt am vergangenen Wochenende beim Final Four nicht gehen lassen. Die Gummersbacher bekamen das in der mit 4327 ausverkauften Arena leidvoll zu spüren. Eine Szene stand symbolisch für die Kampfbereitschaft des SC DHfK. Nach einer Viertelstunde nahm Sommer Nationalspieler Julius Kühn in Manndeckung. Von den körperlichen Voraussetzungen war das ein ungleiches Duell. Sommer ist 1,79 Meter groß, Kühn misst 1,98 Meter. Der gebürtige Belziger, der die Leipziger zum Saisonende verlassen wird, ließ sich von diesem Unterschied nicht beeindrucken. Er schob, zog und klammerte - Kühn kam nicht mehr zum Zuge. Bitter für den Gummersbacher: Er stellte sich kurz danach Niklas Pieczkowski bei einem Konter in den Weg, verletzte sich am Knie und fiel für den Rest der Partie aus.

Marvin Sommer - Mann des Spiels

Die erste Halbzeit wurde zur One-Man-Show von Sommer. Er brillierte vor allem im Angriff, lief Konter um Konter und erzielte schließlich mit neun Versuchen insgesamt acht Treffer, davon drei Siebenmeter. Prokop konnte sich sogar kurz vor der Pause den Luxus erlauben und bei den Siebenmeterschützen auf Andreas Rojewski zu wechseln.

Bis zur 40. Minute war alles in bester Ordnung. Die Gastgeber dominierten vor den 4327 Zuschauern in der ausverkauften Arena die Partie und lagen bereits mit 22:15 deutlich in Führung. Dann klappte plötzlich nichts mehr. Gummersbach holte Treffer für Treffer auf und drehte die Partie. In der 53. Minute trauten die Fans kaum ihren Augen: Die Gäste führten plötzlich mit 24:23.

In einer hektischen Schlussphase, in der die beiden Magdeburger Schiedsrichter Robert Schulz und Tobias Tönnies nicht immer glücklich agierten, behielten die Grün-Weißen die Nerven. Max Janke erzielte zehn Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer.

Statistik

SC DHfK: Vortmann, Putera - Semper, Rojewski, Jurdzs, Krzikalla, Binder, Janke, Pieczkowski, Sommer, Roscheck, Meschke, Milosevic, Steinert, Strosack, Becvar

VfL Gummersbach: Lichtlein, Puhle - Schroeter, Ernst, Kühn, Jaeger, Baumgärtner, Nyokas, Bärten, Pevnov, Schmidt, von Gruchalla, Becker, Schröder

Zuschauer: 4327 (ausverkauft)