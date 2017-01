Leipzig. Diese Debatte kommt zur Unzeit und sorgt für heftige Dementis. DHfK-Coach Christian Prokop soll einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge schon Ende Januar das Amt des Bundestrainers übernehmen und dann im Sommer seinen Posten beim Leipziger Handballbundesligisten aufgeben. Die vom SC DHfK aufgerufene Ablöse für Prokop, der noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, liege demnach bei 500.000 Euro.

„Alles Quatsch, es gibt keinen neuen Stand“, sagt DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther am Donnerstag gegenüber LVZ.de. Vor allem die Zahl von einer halben Million Euro dementierte er. Prokop werde auf keinen Fall den Verein in der laufenden Saison verlassen. Auch was im Sommer passiere, sei noch völlig offen.

Zuletzt war immer wieder von zwei Möglichkeiten die Rede. Variante 1: Prokop wechselt im Sommer komplett zur Nationalmannschaft. Variante 2: Der Trainer macht in Doppelfunktion in Leipzig weiter und betreut auch die Auswahl des Deutschen Handball Bundes (DHB).

Keine Einigung vor der WM

Bob Hanning, Vizepräsident des DHB und auf Verbandsseite auch Verhandlungsführer in der Trainerfrage, bestätigte die Aussagen von Günther. „Es bleibt dabei. Wir werden uns im Anschluss an die Weltmeisterschaft mit dem Thema befassen“, so Hanning. Das Turnier hat am Mittwoch in Frankreich begonnen. Die deutsche Mannschaft greift am Freitag erstmals gegen Ungarn ins Geschehen ein. Eine erneute Personaldebatte kommt dem DHB in dieser Phase herzlich ungelegen.

Das Endspiel wird am 29. Januar ausgetragen. Bundestrainer Dagur Sigurdsson gibt nach dem Turnier wie angekündigt seinen Posten auf. Neben Prokop ist der Stuttgarter Coach Markus Baur weiterer Anwärter auf die Nachfolge.

Klar ist, der SC DHfK wird seinen Übungsleiter nicht für kleines Geld gehen lassen. „Wir geben Prokop nicht zum Nulltarif ab“, betonte zuletzt Aufsichtsratsmitglied Stefan Kretzschmar. Der bereits für die kommende Saison größtenteils zusammengestellte Kader trage die Handschrift von Prokop. Ein neuer Coach habe auch eigene personelle Vorstellungen und die kosteten zusätzliches Geld. Summe nannte Kretzschmar bisher nicht.

Vier Varianten zur Prokop-Nachfolge

Wer Prokop folgen könnte, ist im Moment weiter offen. Laut Günther gibt es noch keine Verhandlungen. Namen werden in der Fachwelt derweil einige gehandelt.

Ganz vorn steht demnach Kretzschmars langjähriger Weggefährte Michael Biegler. Er hat den SC DHfK in einer Blitzaktion im Jahr 2013 vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bewahrt und bringt die geballte Erfahrung aus mehr als 30 Trainerjahren im In- und Ausland mit. Problem bei Biegler: Er steht beim DHB als Frauen-Bundestrainer noch bis Ende des Jahres unter Vertrag und soll die Ladies im Dezember erfolgreich bei der Heim-WM betreuen.

Zweiter möglicher Kandidat könnte Runar Sigtryggsson sein. Er hat den EHV Aue mit bescheidenen Mitteln zu einer erfolgreichen Zweitligamannschaft geformt. Der Isländer kennt den SC DHfK bestens, lebt mit seiner Familie in Leipzig. Einer seiner Söhne spielt im Nachwuchs der Grün-Weißen. Problem: Sigtryggsson steht noch bis 2018 beim Erstligakonkurrenten Balingen-Weilstetten unter Vertrag.

Drittes Modell wäre ein Aufstieg von Co-Trainer André Haber. Der 30-Jährige hat das Spielsystem von Prokop verinnerlicht und könnte es nahtlos fortsetzen. Mit der A-Jugend des SC DHfK hat er zudem zwei deutsche Meistertitel in Folge geholt und setzt auf eigene Talente. Auch der DHB ist auf Haber aufmerksam geworden und hat ihn zum Co-Trainer der Jugend-Nationalmannschaft gemacht. Cheftrainer im Männerbereich wäre der nächste Karriereschritt.

Weitere Möglichkeit: Es kommt Mister Unbekannt. Hier könnte ein in Deutschland noch unbekannter Coach zum Zuge kommen. Vor allem im skandinavischen Raum arbeiten eine Reihe von Trainertalenten und brennen auf ein Engagement in der stärksten Liga der Welt.

Von Matthias Roth