Leipzig. Im dritten Test der Wintervorbereitung hat RB Leipzig fast wieder zur Stärke der Bundesligahinrunde gefunden. Gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers gibt das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl den Ton an. Die drei Offensivkräfte Timo Werner, Oliver Burke und Yussuf Poulsen sorgen für die Tore beim 4:0 (2:0)-Sieg am Sonntagnachmittag. Die Generalprobe lässt erahnen, dass bis zum Ligastart am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt noch drei Positionen vakant sind.

Coach Hasenhüttl trägt erneut ein Capi, diesmal aber nicht wegen der Sonne wie im portugiesischen Lagos, sondern des starken Schneetreibens im heimischen Rund. Der Österreicher sieht, wie sich Davie Selke in der Anfangsphase einige Chancen erarbeitet. Der U21-Nationalspieler darf für seinen Kumpel Yussuf Poulsen im Sturm ran und harmoniert mit Timo Werner deutlich besser, als noch mit dem Dänen gegen Ajax.

Während sich die beiden Fanlager warm singen, haben die Teams auf dem Rasen mit den rutschigen Verhältnissen zu kämpfen. Das erste Tor der Partie erzielt Leipzigs-Toptorschütze Werner in der 21. Minute. Nach schöner Vorarbeit von Marcel Sabitzer umkurvt der RB-Stürmer den schottischen Keeper. Sein Schuss wird zwar auf der Linie noch vom Rangers-Verteidiger Wilson abgefangen, doch der Ball rutscht ins Gäste-Tor.

Burke trifft gegen Landsleute

Der schottische Rekordmeister taucht hingegen kaum in der gegnerischen Hälfe auf. Die Leipziger-Defensive steht mit dem erfahrenen Innenverteidiger-Duo Marvin Compper und Willi Orban sicher. Auf den Außenverteidigerpositionen sind der nach einer Spezialbehandlung wieder fitte Marcel Halstenberg sowie Bernardo stets auf ihren Posten. Der nach einem Infekt genesene Marcel Sabitzer nimmt hinter den Spitzen die Rolle des rotgesperrten Forsberg ein.

Im Duell gegen seine Landsleute zeigt auch Oliver Burke eine ansteigende Formkurve. Der schottische Nationalspieler belohnt sich schließlich kurz vor dem Halbzeitpfiff mit dem Treffer zum 2:0.

Zur Pause wechselt Hasenhüttl auf vier Positionen. Marius Müller kommt für Peter Gulacsi ins Tor, zudem darf Poulsen im Sturm ran. Hinter den Spitzen können sich das Duo Keita (als Forsbergersatz) und Kaiser beweisen – es bleibt wohl bis zum Liga-Auftakt spannend, wer neben Werner und hinter den Stürmern der geeignetste Kandidat für die Startelf ist.

Keita humpelnd ausgewechselt

Keita empfiehlt sich gleich mit einem Torschuss und viel Zug zum Strafraum. Poulsen erzielt nach schöner Eingabe von Werner und einer Kontersituation das 3:0.

Auch der französische Neuzugang Dayot Upamecano feiert nur zwei Tage nach seinem Wechsel sein Debüt im RB-Trikot. Der bullige Innenverteidiger hat sogar per Kopf die Chance zum 4:0. Das übernimmt erneut der Däne Poulsen, der damit in einer Halbzeit mehr Treffer erzielt, als in der ganzen Hinrunde. Kurz vor Schluss wird Keita vorzeitig ausgewechselt. Er humpelt erneut, trotz Spezialbehandlung in Konstanz.

Terrence Boyd und Kyriakos Papadopoulos waren am Sonntag nicht im Aufgebot. Nach LVZ-Informationen stehen beide kurz vor dem Absprung nach England sowie zum HSV und werden schon zum Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (21. Januar) nicht mehr zum Verein gehören.

Anne Grimm

Statistik:

RB: Gulacsi (45. Müller), Bernardo (61. Schmitz), Orban (61. Upamecano), Compper, Halstenberg (76. Franke), Demme (51. Khedira), Ilsanker (61. Forsberg), Sabitzer (45. Keita, 83. Gipson), Burke (Kaiser), Werner (76. Wojtkowski), Selke (45. Poulsen)

Rangers: Forderingham, Kierman, Hill, Wilson, Halliday, Holt, Toral, McKay, Tavernier, Windass, Miller

Tore: 1:0 Werner (21.), 2:0 Burke (43.), 3:0 Poulsen (63.), 4:0 Poulsen (80.)

Zuschauer: 18.780