In einem temporeichen Oberliga-Spiel auf Augenhöhe siegt der FC International verdient gegen den SV Merseburg 99 mit 1:0 (1:0). Man des Spiels war Inter-Stürmer Kimmo Hovi. Hovi verwandelte in der 19 Minute einen Foulelfmeter, den er selbst vorbereitete. Seinen Distanzschuss konnte der Merseburger Torhüter nicht festhalten. Santiago Aloi schaltete am schnellsten und konnte nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Hovi verwandelte sicher.