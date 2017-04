Leipzig. Favorit Bartosz Olszewski aus Polen hat den 41. Leipzig-Marathon gewonnen. Der 33-Jährige benötigte am Sonntag bei seinem souveränen Start-Ziel-Sieg 2:27:08 Stunden und verpasste seine vor zwei Jahren in Leipzig aufgestellte Bestzeit um knapp zwei Minuten. Rang zwei sicherte sich Lokalmatador Maik Willbrandt vom BMW-Team des SC DHfK. Der 30-Jährige schaffte in 2:29:02 Stunden sein großes Ziel, unter 2:30 zu bleiben. Mit deutlichem Abstand kam der Pole Piotr Mierzejewski (46) in 2:36:53 auf Rang drei.

Bei strahlendem Sonnenschein waren am 9. April 2017 Tausende Läufer und Inlineskater beim 41. Leipzig-Marathon dabei. Fotos André Kempner/Christian Modla Zur Bildergalerie

Bei den Frauen gab es einen sächsischen Dreifach-Erfolg. Juliane Meyer wiederholte ihren Triumph von 2015 und blieb in 2:58:00 als einzige Läuferin unter drei Stunden. Die 28-Jährige hatte sich frühzeitig von DHfK-Klubkameradin und Titelverteidigerin Laura Clart abgesetzt. Im Ziel betrug der Rückstand der Zweitplatzierten gut fünf Minuten. Rang drei sicherte sich Janine Molnar aus Dresden.

In die sächsische Landeshauptstadt ging auch der Halbmarathon-Sieg – diesen sicherte sich Marc Schulze in 68:12 Minuten vor Sebastian Nitsche (SC DHfK/71:29) und dem Jordanier Suliman Mohammad Ahmad (71:44). Über ihren vierten Erfolg in Serie freute sich auf der halben Distanz Nora Kusterer (SV Oberkollbach), die in 81:35 Minuten klar vor Nicole Keßler aus Dresden ins Ziel kam.

Im 10-Kilometer-Lauf siegten die Leipziger Andy Ott (SV Handwerk) sowie Astrid Hartenstein (SC DHfK) in 31:15 sowie 36:26 Minuten. Auch im Inliner-Halbmarathon freute sich mit Pawel Ciezki ein SC-DHfK-Mann über den Sieg. Die schnellste Frau war Stephanie Reuter aus Dessau.

Auf allen Strecken inklusive der Schüler-Staffeln beteiligten sich 9078 Läufer aus insgesamt 70 Ländern. Die meisten Teilnehmer gingen beim Halbmarathon an den Start. Viele Straßen der Stadt sind wegen des Laufevents gesperrt, Autofahrer steckten deshalb im Stau. Der nächste Leipzig-Marathon findet am 22. April 2018 statt.

Frank Schober / luc

Fotos vom Marathon:

Start 10:00 Uhr: Marathon (mit Siegerfotos) Zur Bildergalerie

Fotos vom LE-Kids-Race:

Start 9:00 Uhr: LE-Kids Race (Inline). Fotos: Regina Katzer Zur Bildergalerie

Fotos vom Inline-Halbmarathon (Breitensportler):

Start 9:45 Uhr: Inline-Halbmarathon (Breitensportler) Zur Bildergalerie

Fotos vom Inline-Halbmarathon (Lizenzfahrer):

Start 9:40 Uhr: Inline-Halbmarathon (Lizenzfahrer) Zur Bildergalerie

Fotos Rollstuhl-Handbike: