Lagos/Leipzig. Acht Tage Portugal, zwei Testspiele, viel Training, wenig Zeit für andere Dinge. Das achte Wintertrainingslager von RB Leipzig ist Geschichte. Am Donnerstag genießt der Bundesligazweite, der in der Nacht wieder in der Messestadt landete, einen freien Tag. Ein Rückblick auf das Camp in Lagos, sowie ein Ausblick auf die nächsten Herausforderungen.



Bedingungen: Sonne satt, Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad, kurze Wege im Hotel und zum Trainingsplatz. Den Verantwortlichen hat das „rundum Sorglospaket“ so gut gefallen, dass das Städtchen Lagos an der bezaubernden Algarveküste im kommenden Winter erneut Ziel für die Vorbereitung von RB werden soll.



Testspiele: Die Reihenfolge der Testgegner war laut Hasenhüttl suboptimal, mit Ajax (1:5) kam erst der schwere, dann mit Farense (6:0) der schwache Gegner. Viele Möglichkeiten um einen anderen Kontrahenten zu finden, gab es allerdings nicht. In Portugal waren ansonsten keine deutschen Teams im Trainingslager. „Aber es ist nicht schlimm, denn wir sind ja nicht so gepolt, dass wir es immer nur einfach haben wollen. Wir wollen auch ab und an Situationen schaffen, wo die Jungs sich ein bisschen wehren müssen“, sagte der Trainer.



Hasenhüttl: Der Coach selbst hat sich im Portugal-Camp vor den Journalisten rar gemacht – das ist sonst nicht seine Art. Allein nach den beiden Testspielen sprach er länger mit der Presse, gab kaum Einzelinterviews. „Ich hatte sehr viel zu tun hier im Trainingslager. Wir hatten vieles aus der Hinrunde aufzuarbeiten und haben versucht, Dinge neu zu justieren. Das braucht viel Arbeit hinter den Kulissen“, begründete der Österreicher die wenigen Interviews.



Transfers: Bis zum Transferschluss am 31. Januar ist noch ein bisschen Zeit. Bisher gab es weder Zu-noch Abgänge. Rangnick und Hasenhüttl betonten beide erneut, dass Dayot Upamecano ein sehr interessanter Spieler sei. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Franzose von Salzburg nach Leipzig wechselt. In Salzburg fehlte der Verteidiger am Mittwoch beim Trainingsauftakt.



Verletzungen und Krankheit: Aktuell ist es kein leichtes Arbeiten für Hasenhüttl, denn hinter drei wichtigen Spielern stehen Fragezeichen. Naby Keita und Marcel Halstenberg reisten eher im Camp ab, um wegen muskulären Problemen von einem Spezialisten in Konstanz behandelt zu werden. Am Freitag sollen beide nach Leipzig zurückkehren. Auch Marcel Sabitzer fiel die Hälfte der Zeit aus, erlitt nach einem Infekt einen Rückfall. Hasenhüttl hofft, alle drei wenigstens eine Halbzeit bei der Generalprobe am Sonntag gegen die Rangers spielen lassen zu können.



Abwehr: Dieser Mannschafsteil bereitete dem Trainer in der Hinrunde aufgrund von Verletzungen oft Sorgen. Bernardo durfte bei beiden Testspielen im Trainingslager als Innenverteidiger auflaufen. „Ich brauche Alternativen, weil ich am Ende der Hinrunde keine hatte. Ich hatte noch nicht mal ein Gefühl, ob Bernardo auf der Position spielen kann. Das habe ich getestet, damit ich in der Bundesliga, wenn wir wie zuletzt keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank haben, reagieren kann“, sagt Hasenhüttl. Gut sieht es bei Compper nach seiner Sprunggelenksverletzung aus: Er hatte während des ganzen Camps keine Schmerzen und plant zum Bundesligastart sein Comeback.



Forsberg-Ersatz: Die drei Spiele Sperre des schwedischen Nationalspielers schmerzen die Leipziger schon jetzt. Das war im Test gegen Ajax deutlich zu spüren. Schotte Oliver Burke durfte die Position von Forsberg zweimal spielen, wirkte aber gegen Amsterdam wie ein Fremdkörper. Die wahrscheinlichere Option für den Bundesliga-Alltag ist Kapitän Dominik Kaiser.



Torhüter: Nach dem verursachten Elfmeter gegen Bayern und dem Patzer, der im Testspiel gegen Amsterdam zum Gegentor führte, stellt sich die Frage, ob der Kampf um die Nummer eins im Tor neu eröffnet ist. Ein klares Bekenntnis für Peter Gulacsi sprach Hasenhüttl nicht aus. Am Sonntag gegen die Rangers soll der ungarische Nationalspieler aber im Tor stehen. Sportdirektor Rangnick sagte: „Pete hat eine sehr gute Hinrunde gespielt. Nur weil er jetzt zwei Fehler macht, die er sonst nicht macht, einmal noch dazu in einem Testspiel, glaube ich nicht, dass die Nummer eins in Frage gestellt ist. Klar ist auch, dass solche Dinge nicht zur Regel werden dürfen. Das weiß er aber selber auch.“



Klima im Team: Eitel Sonnenschein zu Beginn des Camps, nach dem Ajax-Spiel kühlte sich die Stimmung ab. Der Streit zwischen Timo Werner und Diego Demme, nachdem der Stürmer Nachwuchsspieler Sören Reddemann grob gefoult hatte, war der Höhepunkt der angespannten Atmosphäre. Am Ende des Trainingslagers stieg das Gute-Laune-Barometer wieder nach oben, auch dank des Erfolgserlebnis gegen Farense und einen gemeinsamen Mannschaftsabend im Restaurant.



Gesamtfazit und Ausblick: Der Beginn der Vorbereitung besitzt wenig Aussagekraft. Auch nach dem Sommertrainingslager in Grassau waren viele Baustellen aufgetaucht – es folgte ein famoses halbes Jahr des Aufsteigers und Tabellenplatz zwei. Mit der starken Ausbeute aus den ersten 16 Spielen sind die Erwartungen von außen gewachsen. Sportdirektor Rangnick gibt sich gelassen: „Ich kann mich auch in den letzten vier Jahren nicht daran erinnern, dass wir in der Rückrunde eingebrochen wären oder deutlich schlechter gespielt hätten.“



Am Sonntag (15.30 Uhr, Red Bull Arena) steht die Generalprobe gegen die Glasgow Rangers auf dem Plan. Eine Woche später empfängt das Hasenhüttl-Team zum letzten Spiel der Hinrunde den Verfolger Eintracht Frankfurt (21. Januar, 18.30 Uhr). Stürmer Yussuf Poulsen sagt: „Wir glauben alle, dass wir wieder an unsere Leistungen anknüpfen können. Es spricht nichts dagegen, wenn wir alle mit der gleichen Bereitschaft auf den Platz gehen und 100 Prozent geben.“