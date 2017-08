HC Leipzig Präsident Erzkamp tritt von seinen Ämtern zurück

Leipzig. Andreas Erzkamp ist nicht mehr Präsident des HC Leipzig. Am 31. Juli 2017, 23:59 Uhr, sei er von seinen Ämtern als Präsident und Vorstand des HCL zurückgetreten, teilte er am Dienstag auf Facebook mit. Der Verein werde nun bis auf weiteres von den Vorständen Heiko Richter und Rainer Hennig geführt. Am 17. August soll auf einer Mitgliederversammlung ein neues Präsidium gewählt werden.

Der Handballclub Leipzig hatte am 15. Juli endgültig Insolvenz angemeldet, nachdem die für die Rettung sofort benötigte Summe von 600.000 Euro nicht zusammenkam. Das in der ersten Bundesliga spielende Frauen-Handballteam musste damit den Zwangsabstieg in die dritte Liga antreten.

ukö