Frankfurt/Leipzig. Großer Triumph für den HC Leipzig: Der mit 1,3 Millionen Euro verschuldete Handballverein darf in der kommenden Saison doch in der Bundesliga spielen. Bei der gestrigen Schiedsgerichtsverhandlung in Frankfurt/Main unter dem Vorsitz der Richterin Sylvia Schenk verurteilte das Gericht die Handball Bundesliga Frauen (HBF), dem HC Leipzig die Lizenz für die Bundesligasaison 2017/18 unter einer bis zum 14. Juli 2017 zu erfüllenden Bedingung zu erteilen. Weiterhin seien drei rechtswiedrige Bescheide der HBF aufgehoben worden, heißt es in einer Mitteilung des HC Leipzig.

"Wir sind sehr erteichtert und danken ausdrücklich dem Anwaltsteam um den Experten für Handballrecht Helge-Olaf Käding aus Minden und unseren Leipziger Anwälten Ernst-Albrecht Fischer und Kati Hähner für ihre exzellente Arbeit in diesem nicht ganz einfachen Verfahren." sagte Manager Kay-Sven Hähner nach Ende des Verfahrens in Frankfurt/Main.

ukö