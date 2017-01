Leipzig . Keine Zeit zum Luftholen für die Handballerinnen des HC Leipzig: Nach dem zermürbenden und – wenig überraschend – auch sportlich ernüchternden Trip gen Krasnodar geht es schon am Dienstag in der Bundesliga weiter. Um 19.30 Uhr gastiert TuS Metzingen in der Arena. Vor einem Jahr begegneten sich beide Teams noch auf Augenhöhe, lieferten sich in Pokal, Bundesliga und Europacup packende Duelle. Inzwischen haben sich die Wege beider Vereine getrennt. Die Süddeutschen kämpfen um die Meisterschaft, die Ostdeutschen ums Überleben.

Am Wochenende verlor der HCL beim aktuellen russischen Meisterschafts-Vierten Krasnodar im EHF-Cup 24:32, parallel gewann Metzingen beim Dritten Togliatti 27:26. Überkreuz-Vergleiche sind immer heikel, doch weitere Fakten verdeutlichen die Lage: Der Tabellenachte Leipzig (12:10 Punkte) empfängt den Dritten Metzingen (20:2 Punkte).

Die Rollen sind also klar verteilt, zumal sich an der schwierigen Personalsituation beim HCL nichts geändert hat. Von den Verletzten kommt noch niemand zurück, und auch die kranke Katja Kramarczyk spielt noch nicht wieder mit. Hoffnung auf ein Ende der Leidenszeit in Sachen verletzte besteht vielleicht am Wochenende, wenn Krasnodar nach Leipzig kommt.

LVZ