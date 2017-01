Leipzig. Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben die Nachholpartie des zwölften Spieltags gegen den Tabellendritten TuS Metzingen überraschend mit 24:23 (10:11) gewonnen. Am Dienstagabend fügte das Team von Trainer Norman Rentsch den «Tussies» die zweite Niederlage der Saison zu und klettert in der Tabelle um drei Plätze auf Rang fünf. Vor 692 Zuschauern in der heimischen Arena war Nele Reimer mit neun Toren erfolgreichste Leipzigerin. Bei den Gästen ragte Nationalspielerin Anna Loerper mit sieben Treffern heraus.

Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben die Nachholpartie des zwölften Spieltags gegen den Tabellendritten TuS Metzingen überraschend mit 24:23 (10:11) gewonnen. Zur Bildergalerie

Der HCL trat aufgrund vieler Verletzungen erneut mit einem Rumpfteam und ohne jegliche Nationalspielerin an. Doch die junge Truppe schlug sich beachtlich, führte bis zur 20. Minute meist knapp mit einem Treffer. Torhüterin Nele Kurzke hielt Leipzig zudem mit starken Paraden im Spiel. Metzingen war hingegen weit entfernt davon, wie ein Spitzenteam zu agieren.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs bauten die Gäste ihren Vorsprung nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen den HCL auf drei Treffer aus. Aber die Leipzigerinnen bewiesen Kampfgeist, waren beim 21:21 sieben Minuten vor Schluss wieder auf Augenhöhe. Alexandra Mazzucco behielt beim entscheidenden Konter die Nerven und sorgte für den Sieg.

Anne Grimm