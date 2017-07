Leipzig. Seit Samstagmorgen ist es endgültig besiegelt: Der hoch verschuldete Frauenhandball-Rekordmeister HC Leipzig muss den schweren Weg in die Insolvenz antreten. Wie Manager Kay-Sven Hähner der LVZ mitteilte, habe die HCL Bundesliga GmbH bis zur vom DHB-Schiedsgericht gesetzten Frist am Freitagabend nicht die zur Rettung benötigten 600.000 Euro nachweisen können. Hähner stellte deshalb nach eigenen Angaben am Morgen persönlich den Insolvenzantrag. Damit steht der Rekordmeister vor dem Absturz in die dritte Liga.

Das DHB-Schiedsgericht hatte am 7. Juli entschieden, dass die Handball-Bundesliga Frauen (HBF) dem HC Leipzig die Lizenz zur Teilnahme an der Bundesliga unter der Bedingung erteilen muss, dass bis zum 14. Juli 2017 die „unwiderrufliche Einzahlung einer Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 600.000 Euro nachgewiesen werden kann“. Noch am Freitag zeigte sich Hähner optimistisch, dass das Geld zusammenkommt. „Wenn sich alle Partner an die Absprachen und Zusagen halten, ist das Geld bis heute eingegangen. Es muss bis 24 Uhr sichtbar sein“, so der Manager.

Sein Sanierungskonzept hatte der mit rund 1,3 Millionen Euro verschuldete Verein bis zuletzt nicht öffentlich gemacht. Fast alle Spielerinnen hatten den HCL in den letzten Wochen bereits verlassen. Auch der Stadtrat hatte dem Verein im Mai finanzielle Unterstützung in Höhe von 200.000 Euro zugesagt, falls eine Sanierung gelingt. Woran die Rettung letztlich scheiterte, ist bislang noch nicht bekannt.

nöß/ukö