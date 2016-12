Leipzig. Für viele Sportler neigt sich das Jahr gelassen dem Ende zu, doch die Leipziger Sport-Höhepunkte 2017 werfen bereits ihre Schatten voraus. Gerade die größeren Events mit zum Teil internationaler Strahlkraft positionieren sich schon jetzt als Publikumsmagnet im gut gefüllten Veranstaltungskalender.

Zum Handball-All-Star-Spiel am 3. Februar tritt die deutsche Nationalmannschaft in der Arena gegen die Crème de la Crème der Bundesliga an. Bis jetzt sind 5.500 Tickets an den Mann gebracht worden. Das Match ist damit laut Leipzigs Sportbürgermeister Heiko Rosenthal praktisch ausverkauft. Es seien nur noch wenige Restkarten zu haben.

Rund zwei Wochen später steht in der Arena mit den 64. Leichtathletik-Hallen-Meisterschaften die erste richtige Großveranstaltung auf dem Plan. Auch hier ist der Ticketverkauf bereits schwungvoll angelaufen. Von 7.000 verfügbaren Karten haben sich Sportfreunde mit 3.500 Karten bereits das halbe Kontingent unter den Nagel gerissen.

Etwas weiter weg befindet sich im Moment noch die Weltmeisterschaft im Fechten, die vom 19. bis 26. Juli ebenfalls die Arena in Beschlag nehmen wird. Rosenthal berichtet von mehr als 1.200 verkauften Karten.

Ein weiteres Highlight im kommenden Jahr ist aus Sicht der Stadt unter anderem das Reitturnier Partner Pferd vom 19. bis zum 22. Januar auf dem Leipziger Messegelände. „Das ist eine der hochwertigsten internationalen Veranstaltungen, die wir dauerhaft in Leipzig haben“, lobt Rosenthal. Dazu gesellt sich die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen vom 1. bis zum 12. Dezember in der Arena.

Von André Pitz