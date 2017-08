Handballer vom SC DHfK machen sich im Kraftraum fit für Minden

Leipzig. Am Wochenende startet die Handball-Bundesliga in die neue Saison. Die Spieler vom SC DHfK wollen zeigen, was sich das Team unter Leitung des neuen Trainers vorgenommen hat. Bis zum ersten Heimspiel müssen sich Leipziger Fans allerdings noch etwas gedulden. In der heimischen Arena tritt der DHfK erst am 31. August gegen Hüttenheim an.

Vorher will sich das Team erstmal in Minden beweisen: Die Leipziger müssen am Sonntag gegen den TSV ran (Anwurf: 12.30 Uhr). Bis dahin stimmen sich die Spieler im Kraftraum auf die neue Saison ein.