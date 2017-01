Leipzig. Aufsteiger RB Leipzig bleibt in der Bundesliga vor den eigenen Fans eine Macht. Im achten Heimspiel der Saison holte das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl gegen Eintracht Frankfurt mit dem 3:0 (2:0)-Erfolg den siebenten Sieg. Die Treffer im Spitzenspiel am Samstagabend erzielen Marvin Compper und Timo Werner, sowie Frankfurts Jesus Vallejo (Eigentor). Zum Abschluss der Hinrunde haben die Roten Bullen bereits einen Vorsprung von acht Punkten auf den Tabellendritten TSG Hoffenheim – der nächste Kontrahent der Leipziger am kommenden Wochenende.



Naby Keita ist fit und beginnt für den rotgesperrten Emil Forsberg gemeinsam mit Marcel Sabitzer hinter den beiden Spitzen. Überraschendes gibt es in der Aufstellung ansonsten nicht. Dafür ist der Start umso kurioser: Bereits in der dritten Minute muss Eintrachts Keeper mit einer Roten Karte im Gepäck den Rasen verlassen. Lukas Hradecky hat einen kompletten Aussetzer, hält den Ball außerhalb des Strafraums mit beiden Händen fest. Den daraus resultierenden Freistoß von Marcel Halstenberg pariert der neu eingewechselte Heinz Lindner, doch Compper schiebt den Abpraller zur 1:0 Führung (6.) ein.



Nur drei Minuten später hat Poulsen nach schöner Eingabe von Sabitzer den nächsten Treffer auf dem Fuß, findet aber seinen Meister in Eintracht-Keeper Lindner. Die Leipziger nutzen den Platz, der sich durch die Überzahl ergibt. Immer wieder laufen Konter über die Außenbahnen. Werner scheitert in ähnlicher Manier wie kurz zuvor Poulsen.



Rebic zweimal gefährlich



Die Frankfurt-Fans sind nach dem Schock zu Beginn ruhiger geworden. Bei den Leipziger Anhängern herrscht hingegen ausgelassene Stimmung. Im ersten Heimspiel nach der Bekundung von RB, das Stadion zu kaufen und auch künftig in der Innenstadt zu bleiben, hängt ein Banner vor dem B-Block mit der Aufschrift „Im Herzen der Stadt die Fahne gehisst, weil hier unsere Heimat ist.“



Bei der Eintracht darf Ex-RB-Stürmer Ante Rebic ran, weil einige Stammspieler verletzt sind. Nach 25 Minuten beeindruckt der Kroate mit einem Solo, lässt gleich drei Leipziger Abwehrspieler stehen, scheitert aber am Ende an RB-Keeper Gulacsi. Rebic ist an alter Wirkungsstätte heiß, teils übermotiviert, als er Diego Demme von den Beinen holt. Doch der Stürmer kreiert auch die gefährlichsten Aktionen und damit die zweite Frankfurter Torchance. Gegen Ende der ersten Halbzeit haben sich die Gäste mit der Unterzahl-Situation arrangiert, treten selbstbewusster auf.



2:0 zum richtigen Zeitpunkt

Quasi mit dem Pausenpfiff erhöht der Gastgeber – erneut durch einen Standard. Naby Keita tritt den Freistoß, Timo Werner vollendet mit dem Kopf unhaltbar ins lange Eck.



Die zweite Halbzeit ist zunächst rar an Höhepunkten. Davie Selke darf ab der 61. Minute für Poulsen stürmen. Doch dann sorgt Verteidiger Halstenberg für die Vorentscheidung. Sein satter Schuss rutscht Eintrachts Vallejo durch die Beine zum 3:0. Das Tor von Selke kurz vor dem Schlusspfiff ist abseits.





Statistik:

RB: Gulacsi – Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg – Demme, Ilsanker (68. Burke) – Keita, Sabitzer – Werner (79. Kaiser), Poulsen (61. Selke)

Eintracht: Hradecky (3., Rote Karte) – Hector, Abraham, Vallejo - Chandler, Hasebe, Mascarell, Oczipka – Rebic (71. Seferoic), Gacinovic (71. Barkok) – Hrgota (4. Lindner)

Tore: 1:0 Compper (6.), 2:0 Werner (45.), 3:0 Vallajo (67. Eigentor)

Zuschauer: 42.558