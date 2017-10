Heimspiel-November für den SC DHfK Leipzig – drei Topgegner in der Arena

Leipzig. Drei Spiele in der Arena in Folge: Der SC DHfK Leipzig startet am kommenden Sonntag in seinen Heim-November. Trainer André Haber könnte am Ende des Monats sogar eine bessere Punktausbeute verweisen als sein Erfolgsvorgänger Christian Prokop vor einem Jahr. Der jetzige Bundestrainer sammelte in der vergangenen Saison nach 14 Spieltagen 17 Punkte ein. In dieser Spielzeit könnten es für Nachfolger Haber sogar 19 Zähler sein.

Dafür sind allerdings drei Siege nötig und die Aufgaben haben es in sich. Los geht’s am 5. November gegen die MT Melsungen (Anwurf 15 Uhr), am 11. November (Anwurf 18.10 Uhr) sind die Rhein-Neckar-Löwen zu Gast und am 19. November (Anwurf 12.30 Uhr) folgt Göppingen.

Mächtig Rückenwind haben Philipp Weber und Yves Kunkel im Gepäck. Mit der Nationalmannschaft haben sie nach einer knappen Niederlage in Magdeburg die Auswahl von Spanien in Berlin geschlagen. „Wir bringen die positive Einstellung und gute Stimmung mit nach Leipzig“, so Kunkel, der im Nationaltrikot zwei Treffer beisteuerte.

Weber lässt sich von den klangvollen Namen der nächsten Gegner nicht beirren. „Die drei Heimspiele sind natürlich gut für uns, weil wir keinen Reisestress haben. Mit unseren großartigen Fans im Rücken haben wir oft gezeigt, dass wir zu Hause jede Mannschaft schlagen können.“

Melsungen, mit seinen beiden aktuellen Nationalspielern Finn Lemke und Julius Kühn, brennt auf eine Revanche nach der Heimpleite im Pokal gegen Leipzig. Ausgerechnet nach dem Spiel am Sonntag werden im Talk von Stefan Kretzschmar bei Sky die Viertelfinals im DHB-Pokal ausgelost.

In der Woche darauf gegen den Deutschen Meister sind die Leipziger noch einmal besonders motiviert. Die Rhein-Neckar-Löwen sind das einzige Spitzenteam gegen das der SC DHfK noch nie in der Bundesliga gewonnen hat. In der vergangenen Saison verloren die Grün-Weißen beide Begegnungen knapp mit einem Tor Unterschied.

Von Matthias Roth