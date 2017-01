Leipzig. Das Pausenbrot lag etwas schwer im Magen, umso größer ist der Appetit auf ein Gala-Buffet für die Hockey-Familie und deren Anhang: Mit dem 28. Messepokal setzt der Leipziger Traditionsverein ATV 1845 am Sonnabend und Sonntag seine erfolgreiche Turniergeschichte in der neuen „Brüderhölle“ fort. Die vorerst letzten Sieger kamen 2014 von den Zehlendorfer Wespen Berlin (Männer) und vom UHC Hamburg (Frauen). Insgesamt über 1500 Zuschauer sorgten dabei für eine stimmungsvolle Kulisse. Im Jahr darauf lag der Fokus ganz auf den Hallenhockey-Weltmeisterschaften in der Arena. 2016 fehlte schlichtweg ein geeignetes Objekt.

„Die Brüderstraße ist wunderschön geworden, unsere Gäste werden sich hier wohlfühlen. Unser Team ist bereit“, versichert Falk Jänicke, für den der Pokal-Hit eine Rückkehr an seine erquickende Hockey-Quelle bedeutet. Denn: Der 46-jährige Rechtsanwalt, ausgezeichneter OK-Chef der WM in Leipzig und ATV-Vizepräsident im Ehrenamt, war im Herbst 2015 zu RB gewechselt (Abteilung Spielbetrieb/Organisation). „Genau mein Ding“, sagt Jänicke und meint ebenso die überragende Bullen-Leistung in der Bundesliga. Dass der Fußball beherrschendes Thema ist, sei nicht in Leipzig erfunden worden. Fakt ist: Randsportarten schaffen es immer schwerer in den Mittelpunkt der Sportwelt, wenn nicht gerade Olympische Spiele über die Bühne gehen. Deshalb findet es Hockey-Fan Jänicke immens wichtig, dass sich in Leipzig auch andere Mannschaften, wie die DHfK-Handballer oder die Icefighters, in den Vordergrund spielen. Nicht zu vergessen die jungen ATV-Damen höchstpersönlich. Im deutschen Hallen-Oberhaus, Staffel Ost, nimmt das Team von Trainer Axel Thieme den zweiten Platz hinter dem Berliner HC ein. Neues Jahr, mit alten Tugenden ans Ziel, das da heißt: Meisterschaftsviertelfinale.

Härtetest für ATV-Frauen

Nach vergnüglichem Festtagsprogramm für Kapitän Nadine Schwarte und Co. wartete am Mittwochabend wieder ein intensives Trainingsprogramm. „Faulenzen vorbei, es geht volle Kanne weiter. Wir nutzen den Messepokal als Härtetest, um in der Liga die restlichen Punkte für die Playoff-Teilnahme zu holen“, erklärt Coach Thieme, der an seiner Seite den ebenso hoch motivierten Athletik-Trainer Marcel Ulrich hatte. Die „Brüderhölle“ spielt dabei noch eine besondere Rolle. Normalerweise empfängt der ATV seine Bundesliga-Gäste in der Halle Rabet. Doch das vorletzte Heimmatch am 21. Januar gegen TuS Lichterfelde wird an der Adresse direkt in der City steigen.

Die aktuelle Pokal-Gegnerschaft ließ sich nicht ganz so leicht einsammeln, da in allen Bundesligagruppen schon wieder regulär gespielt wird. Falk Jänicke: „Mit Klipper Hamburg, Zehlendorfer Wespen und den Damen aus Prag haben wir dennoch ein Teilnehmerfeld zusammenbekommen, dass unseren Mädels sicher einiges abverlangt. Bei den Jungs liegt der Reiz sicher in den Duellen um die mitteldeutsche Vorherrschaft zwischen Osternienburg, Leuna und ATV. Mit am Start ist auch der Regionalligist aus Erlangen, der vielleicht alle überrascht?“ Guten Erfolgshunger – allerseits.

www.1845atv.de/messepokal

Von Kerstin Förster