Rostock . Nach dem umjubelten Derbysieg gegen Halle haben die Icefighters Leipzig am Freitag in der Oberliga Nord einen weiteren wichtigen Sieg eingefahren. Als Favorit gegen die ersatzgeschwächten Rostock Piranhas entwickelte sich in der Hansestadt zunächst ein ausgeglichenes Spiel – wenige Sekunden vor Ende des ersten Drittels dann die Leipziger Führung durch Damian Martin. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Nicholas Lazorko auf 2:0. Der anschließende Gegentreffer durch Michal Bezouska sollte nicht mehr als ein kurzes Aufbäumen bleiben. Esbjörn Hofverberg stellte den alten Vorsprung wieder her, bevor im letzten Drittel Ian Farrell und Patrick Fischer zum Endstand auf 5:1 erhöhten.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nach dem Pflichtsieg in Rostock nicht, denn am 6. Januar wartet die nächste Bewährungsprobe: Das Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Herne.

Anton Zirk